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21 минуту назад

Евгений Плющенко рассказал о предательстве от тренера его академии

Чемпионат.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как его предал тренер Алексей Василевский, работавший в его академии «Ангелы Плющенко».

Плющенко рассказал о предательстве от тренера его академии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, что Алексей Василевский, ушедший четыре года назад вместе со своей супругой Юлией Лавренчук, меня предал. Тогда мы только начинали работу на маленьком катке, владелец которого был моим другом. Начинали с малышей, с шести утра уже был на льду. Потом ко мне потянулись сборники, и стало понятно, что нужен другой каток. Иначе четверные не разучить.

Так получилось, что мы расстались с деловым партнёром, и пришлось переходить на другой каток. Как раз в это время уехал на полтора месяца на тур в Японию и оставил на хозяйстве Василевского, продолжая тренировочный процесс в режиме онлайн. Когда вернулся, узнал: мой помощник и коллега решил работать самостоятельно и уговорил многих родителей, чтобы ученики ушли.

На первых порах с самостоятельной работой у Василевского ничего не получилось. Все ученики, которых он переманил, покинули его группу. Сейчас Василевский вернулся к моему прежнему деловому партнёру, и тот его взял», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Фигурное катание,Алексей Василевский,Евгений Плющенко,
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