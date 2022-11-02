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1 час назад

Тренер академии Плющенко оценил его противостояние с Тутберидзе

Lenta.ru

Тренер академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев оценил противостояние Евгения Плющенко с Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер академии Плющенко оценил его противостояние с Тутберидзе
Фото: Риа новостиРиа новости

Скобрев заявил, что жесткого противостояния между специалистами нет.

«Если есть некий коммерческий ход, он согласован, не знаю, с менеджерами, пиар-агентствами, то почему бы и нет? Такие вещи позволяют создать дополнительный ажиотаж, привлечь больше зрителей. Возможно, это имеет право на жизнь. Но я стоял от этого в сторонке», — отметил он.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отношениях тренерских школ. Специалист посчитала, что двукратному олимпийскому чемпиону Плющенко еще предстоит много работы, чтобы достичь такого же уровня, как Тутберидзе.

Противостояние групп началось после того, как в сезоне-2020/21 несколько фигуристок ушли от Тутберидзе в академию Плющенко. Среди них были Александра Трусова и Алена Косторная. Переходы сопровождались взаимной критикой тренеров.

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