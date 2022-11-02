Тренер академии Плющенко оценил его противостояние с Тутберидзе

«Если есть некий коммерческий ход, он согласован, не знаю, с менеджерами, пиар-агентствами, то почему бы и нет? Такие вещи позволяют создать дополнительный ажиотаж, привлечь больше зрителей. Возможно, это имеет право на жизнь. Но я стоял от этого в сторонке», — отметил он.