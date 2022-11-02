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1 час назад

Самоделкина назвала Трусову веселым и открытым человеком

Матч ТВиещё 2

Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала о том, как складываются ее отношения с Александрой Трусовой, которая до недавнего времени была ее кумиром.

Самоделкина назвала Трусову веселым и открытым человеком
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее стало известно, что Трусова во второй раз в карьере ушла из группы Этери Тутберидзе. Она сейчас тренируется у Светланы Соколовской, как и Самоделкина.

— Знаю, что до нынешнего сезона вашим кумиром была Саша Трусова. Сейчас вы не только оказались в одной группе, но и выступаете в российском Гран при на одних и тех же этапах. Дискомфорта нет?

— На самом деле я рада, что Саша пришла к нам в группу. Просто получилось все настолько внезапно, что я первое время даже не понимала, как себя вести. Какое то время больше присматривалась — с другой стороны катка, когда мы оказывались на одном льду. Раньше Саша казалась мне очень закрытой и даже сердитой, что ли: не представляла, как к ней можно подойти и о чем то заговорить. И все эти размышления вообще не совпали с тем, какая она на самом деле.

— И какая же?

— Совершенно классная. Веселая, открытая. С ней очень интересно. Это вообще круто — работать на льду с таким человеком.

— А соревноваться с ним?

— Тоже. Я вообще никогда не стремилась выбирать себе каких то удобных соперников или рассуждать, фартануло мне или нет, — рассказала Самоделкина RT.

На этапе Гран при России в Сочи Самоделкина стала второй, обойдя Трусову, которая заняла третье место.

Фигурное катание,Александра Трусова,Светлана Соколовская,Этери Тутберидзе,
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