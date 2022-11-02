Самоделкина назвала Трусову веселым и открытым человеком

— На самом деле я рада, что Саша пришла к нам в группу. Просто получилось все настолько внезапно, что я первое время даже не понимала, как себя вести. Какое то время больше присматривалась — с другой стороны катка, когда мы оказывались на одном льду. Раньше Саша казалась мне очень закрытой и даже сердитой, что ли: не представляла, как к ней можно подойти и о чем то заговорить. И все эти размышления вообще не совпали с тем, какая она на самом деле.