Чемпионка ОИ Щербакова рассказала о похвале от Тарасовой

"Конечно, это большая честь – работать с Татьяной Анатольевной. Мы друг друга поприветствовали, она меня похвалила. Это человек, от которого сразу идет невероятно мощная энергетика. Я очень рада, что она была на съемках. Здоровья ей", - передает слова Щербаковой kp.ru.