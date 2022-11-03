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1 час назад

Чемпионка ОИ Щербакова рассказала о похвале от Тарасовой

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова поделилась эмоциями от совместной работы с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой на проекте "Ледниковый период", где фигуристка выступила в роли соведущей вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным.

Чемпионка ОИ Щербакова рассказала о похвале от Тарасовой
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

"Конечно, это большая честь – работать с Татьяной Анатольевной. Мы друг друга поприветствовали, она меня похвалила. Это человек, от которого сразу идет невероятно мощная энергетика. Я очень рада, что она была на съемках. Здоровья ей", - передает слова Щербаковой kp.ru.

На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира, но в этом сезоне не смогла защитить титул из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В этом году она пропустила турнир из-за отстранения российских спортсменов. Теперь действующей чемпионкой является Каори Сакамото. По версии Международного союза конькобежцев (ISU) россиянка на данный момент является лучшей фигуристкой планеты.

Ранее Алена Косторная заявила, что никогда не примет участие в "Ледниковом периоде".

Фигурное катание,Каори Сакамото,Алена Косторная,Александра Трусова,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,
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