Щербакова оценила возможность участия в «Ледниковом периоде»

«Это развитие в направлении, не связанном с фигурным катанием. Вроде как я в этом что-то смыслю, потому что проект о фигурном катании, но при этом моя работа для меня что-то совершенно новое. Так что на данный момент это меня полностью устраивает», — сказала Щербакова.