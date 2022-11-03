Щербакова оценила возможность участия в «Ледниковом периоде»

Чемпионка Олимпийских игр в Пекине Анна Щербакова высказалась о своей роли ведущей в шоу «Ледниковый период» и призналась, что пока не готова стать участницей проекта. В беседе с «КП» спортсменка отметила, что пока ей нравится пробовать что-то «кардинально новое».
«Это развитие в направлении, не связанном с фигурным катанием. Вроде как я в этом что-то смыслю, потому что проект о фигурном катании, но при этом моя работа для меня что-то совершенно новое. Так что на данный момент это меня полностью устраивает», — сказала Щербакова.
Напомним, что на ОИ-2022 Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив другую россиянку Александру Трусову и японку Каори Сакамото.
В 2021 году девушка также стала чемпионкой мира, но, из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований на фоне спецоперации на Украине, не смогла защитить титул. В результате первое место на чемпионате заняла Сакамото.