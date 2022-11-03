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2 часа назад

15-летняя российская фигуристка объяснила тренировки с поролоном под шортами

Lenta.ru

Российская фигуристка Софья Самоделкина объяснила, почему на тренировках подкладывает себе толстый слой поролона под шорты. Ее слова приводит RT.

15-летняя российская фигуристка объяснила тренировки с поролоном под шортами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

15-летняя спортсменка рассказала, что травмировала бедро, опасно упав на тренировке, после чего решила обезопасить себя.

«Смотрела на совсем маленьких, которые с поролоном катаются, и думала: что же я буду как они? А после травмы решила: пусть буду выглядеть как маленькая, зато у меня будут здоровые ноги и руки», — заявила она.

В январе 2022-го Самоделкина пожаловалась на негативные сообщения в соцсети. Она заявила, что не понимает причины случившегося, и ограничила доступ к своему аккаунту.

Самоделкина тренируется в группе Светланы Соколовской. На ее счету серебро юниорского этапа Гран-при в Словении в 2021 году, а также бронза юниорского этапа Гран-при в России.

Фигурное катание,Светлана Соколовская,
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