Плющенко хотел бы показать ледовое шоу в ДНР и ЛНР бесплатно

"Не собирался получать грантов, хотел кататься бесплатно. Я это первым предложил из всех тренеров и фигуристов, это подарок от меня, но главное, чтобы все поддержали - министерство спорта, служба безопасности. Пока с такой мыслью ко мне никто не вышел", - сказал Плющенко.