Вайцеховская назвала проблему Валиевой в текущем сезоне

У Камилы другая проблема. Она была настолько хороша в своем первом взрослом сезоне, что сейчас все программы выглядят как попытка догнать некий ушедший образ. И пока в этой гонке Камила проигрывает. Но катается, старается, вытаскивает прыжки — и за это отдельный респект», — написала Вайцеховская.