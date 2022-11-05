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2 часа назад

Вайцеховская назвала проблему Валиевой в текущем сезоне

Газета.Ruиещё 2

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале поделилась мнением о Камиле Валиевой.

Вайцеховская назвала проблему Валиевой в текущем сезоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока самое сильное впечатление этапа Гран-при в Казани — Ксения Синицина. Подобной тонкости восприятия нет на мой взгляд ни у одной из действующих прим, включая Валиеву.

У Камилы другая проблема. Она была настолько хороша в своем первом взрослом сезоне, что сейчас все программы выглядят как попытка догнать некий ушедший образ. И пока в этой гонке Камила проигрывает. Но катается, старается, вытаскивает прыжки — и за это отдельный респект», — написала Вайцеховская.

Сегодня Валиева стала победительницей в короткой программе Гран-при России в Казани. Спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп. Валиева набрала 83,3 балла. Второе место у Вероники Яметовой (75,9 балла). Тройку лидеров замкнула Ксения Синицына (70,54 балла).

Девушки выйдут на лед с произвольной программой завтра, 6 ноября.

Напомним, что Камила Валиева является победительницей этапа Гран-при России в Москве.

Ранее Камила Валиева рассказала, что у нее вызвало невероятные эмоции на 3-м этапе Гран-при России.

Фигурное катание,
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