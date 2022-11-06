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33 минуты назад

Татьяна Тарасова отсутствовала на съемках "Ледникового периода" из-за проблем со здоровьем

Газета.Ruиещё 2

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отсутствовала на съемках восьмого выпуска шоу "Ледниковый период" из-за проблем со здоровьем. Об этом РИА Новости рассказал продюсер, сценарист и хореограф шоу "Ледниковый период" Илья Авербух.

Стала известна причина отсутствия Тарасовой на съемках "Ледникового периода"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В жюри Тарасову заменила заслуженный тренер Елена Чайковкая.

"Вчера была сложная съемка, уже после съемки она сказала, что ей тяжеловато. Но ничего страшного, ничего экстраординарного там нет. Конечно, сложно, потому что здесь много эмоций, много всего происходит. Мы очень рады, что Елена Анатольевна сегодня нас поддержала", - заявил Авербух.

Стоит отметить, что из-за проблем со здоровьем, которые привели к госпитализации заслуженного тренера, Тарасова пропустила съемки первых двух выпусков "Ледникового периода".

Ранее сообщалось, что актер Федор Федотов, выступающий в паре с чемпионкой мира Евгенией Медведевой на шоу "Ледниковый период", рассказал, почему принял решение вернуться на проект. Напомним, что 25 октября блогер Даня Милохин, выступавший в паре с Евгенией Медведевой, принял решение покинуть проект. Для многих его уход стал шоком.

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