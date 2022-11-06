Стала известна причина отсутствия Тарасовой на съемках "Ледникового периода"

"Вчера была сложная съемка, уже после съемки она сказала, что ей тяжеловато. Но ничего страшного, ничего экстраординарного там нет. Конечно, сложно, потому что здесь много эмоций, много всего происходит. Мы очень рады, что Елена Анатольевна сегодня нас поддержала", - заявил Авербух.