Фигуристка Медведева рассказала о новой татуировке

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, смогут ли болельщики увидеть во время выступлениях ее новую татуировку.

«Это не прикол. Скажу так, друзья, ее заметят только самые-самые-самые внимательные. На фотографиях и видео ее не будет видно. Но смотря в каком наряде», — приводит слова Медведевой Sport24.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.