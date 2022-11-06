Сменившая флаг фигуристка Сафина высказалась о выступлении за Грузию

Российская фигуристка Карина Сафина, сменившая спортивное гражданство, заявила, что не жалеет о своем решении. Об этом пишет портал «Бизнес Online».
Сафина подчеркнула, что ни разу не пожалела о том, что приняла решение кататься за сборную Грузию. Она добавила, что благодаря этому получила возможность участвовать в престижных международных турнирах.
Фигуристка рассказала, что хейтеры постоянно пишут ей в социальных сетях, упрекают в предательстве. Она отметила, что никого не предавала, уехала с разрешения руководства.
Напомним, что Сафина перешла в грузинскую сборную в 2021 году. В сезоне 2021-2022 приняла участие в чемпионате мира среди юниоров, заняла на нем первое место. Кроме того, она приняла участие в чемпионате мира и чемпионате Европы среди взрослых.