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54 минуты назад

Сменившая флаг фигуристка Сафина высказалась о выступлении за Грузию

Илья Родин

Российская фигуристка Карина Сафина, сменившая спортивное гражданство, заявила, что не жалеет о своем решении. Об этом пишет портал «Бизнес Online».

Сменившая флаг фигуристка Сафина высказалась о выступлении за Грузию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сафина подчеркнула, что ни разу не пожалела о том, что приняла решение кататься за сборную Грузию. Она добавила, что благодаря этому получила возможность участвовать в престижных международных турнирах.

Фигуристка рассказала, что хейтеры постоянно пишут ей в социальных сетях, упрекают в предательстве. Она отметила, что никого не предавала, уехала с разрешения руководства.

Напомним, что Сафина перешла в грузинскую сборную в 2021 году. В сезоне 2021-2022 приняла участие в чемпионате мира среди юниоров, заняла на нем первое место. Кроме того, она приняла участие в чемпионате мира и чемпионате Европы среди взрослых.

Фигурное катание,
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