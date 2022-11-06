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25 минут назад

Жулин назвал работу с Шанаевой и Дроздом в танцах на льду новым вызовом

ТАССиещё 1

Российский тренер в танцах на льду Александр Жулин доволен работой с новым дуэтом фигуристов Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом и считает это своим новым вызовом. Об это Жулин рассказал журналистам в воскресенье после выступления спортсменов.

Жулин назвал работу с Шанаевой и Дроздом в танцах на льду новым вызовом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шанаева и Дрозд заняли второе место на этапе Гран-при России в Казани, победу одержали Анабель Морозова и Девид Нарижный.

"Ребята прекрасно провели турнир, все сложилось "без сучка и задоринки", - рассказал Жулин. - Работа правильная, цельная - я очень доволен. Это (новые пары - прим. ТАСС) всегда интересно, это новый вызов. Люблю свою работу, "свежая кровь" - это интересно".

Жулин обозначил задачи для Шанаевой и Дрозда.

"Чисто кататься и доставлять удовольствие зрителям", - сказал тренер.

Специалист отметил хорошую организацию турнира в Казани.

"Казань для меня теперь фаворит. На первом этапе было бледно. Сейчас шикарный прием", - добавил Жулин.

Фигурное катание,Александр Жулин,
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