Жулин назвал работу с Шанаевой и Дроздом в танцах на льду новым вызовом

"Ребята прекрасно провели турнир, все сложилось "без сучка и задоринки", - рассказал Жулин. - Работа правильная, цельная - я очень доволен. Это (новые пары - прим. ТАСС) всегда интересно, это новый вызов. Люблю свою работу, "свежая кровь" - это интересно".