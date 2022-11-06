Жулин назвал работу с Шанаевой и Дроздом в танцах на льду новым вызовом

Российский тренер в танцах на льду Александр Жулин доволен работой с новым дуэтом фигуристов Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом и считает это своим новым вызовом. Об это Жулин рассказал журналистам в воскресенье после выступления спортсменов.
Шанаева и Дрозд заняли второе место на этапе Гран-при России в Казани, победу одержали Анабель Морозова и Девид Нарижный.
"Ребята прекрасно провели турнир, все сложилось "без сучка и задоринки", - рассказал Жулин. - Работа правильная, цельная - я очень доволен. Это (новые пары - прим. ТАСС) всегда интересно, это новый вызов. Люблю свою работу, "свежая кровь" - это интересно".
Жулин обозначил задачи для Шанаевой и Дрозда.
"Чисто кататься и доставлять удовольствие зрителям", - сказал тренер.
Специалист отметил хорошую организацию турнира в Казани.
"Казань для меня теперь фаворит. На первом этапе было бледно. Сейчас шикарный прием", - добавил Жулин.