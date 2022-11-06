Фигуристы Пасечник и Некрасов объяснили падение на Гран-при России

Танцевальный дуэт Елизавета Пасечник и Максим Некрасов считает, что допущенное спортсменами падение в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани стало результатом технической ошибки. Об этом фигуристы рассказали журналистам в воскресенье после выступления.
"Это технический момент, легко исправимая ситуация. По сравнению с предыдущим выступлением в Санкт-Петербурге это хороший прокат", - рассказал Некрасов.
"Редкие ошибки, бывает, происходят, - отметила Пасечник. - Мы между стартами работали не только над техникой, приложили большое количество усилий. Приятно, когда так поддерживают - это заряжает и мотивирует".
Пасечник и Некрасов заняли третье место на этапе Гран-при России в Казани.