«Я не волшебник». Камила Валиева — о шансе прыгнуть четверной лутц через месяц

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева ответила, примет ли участие в прыжковом турнире.

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«Я надеюсь. Опять-таки, не хочу загадывать, но очень надеюсь. Всё зависит от меня, поэтому работать, работать и ещё

Если всё получится и выступлю, то с чем? Слушайте, ну явно не четверной лутц сразу, через месяц (смеётся). Я не волшебник», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.