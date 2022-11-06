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41 минуту назад

Камила Валиева выиграла этап Гран-при России в Казани

Елена Прошина

Камила Валиева заняла первое место на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сумме Валиева набрала 241,72 балла (83,30 балла за короткую программу + 158,42 балла за произвольную программу). Второе место заняла Вероника Яметова, третьей - Ксения Синицына.

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Соревнования в женском одиночном катании завершились в воскресенье, 6 ноября в Казани.

Валиевой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире, чемпионкой России и Европы. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.

Следующий этап Гран-при России пройдет 11-13 ноября в Москве.

Ранее Камила Валиева рассказала, что в четыре года ее научили завязывать коньки.

Фигурное катание,Видео,Камила Валиева,
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