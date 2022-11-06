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1 час назад

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли третий этап Гран-при России

Майк Габриелян

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли третий этап Гран-при России, показав результат выше мирового рекорда. Об этом сообщает РИА Новости. l

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли третий этап Гран-при России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сумме двух программ пара набрала 236,36 балла (78,80 балла за короткую программу и 157,56 за произвольную).

Камила Валиева выиграла этап Гран-при России в Казани

Этот показатель выше мирового рекорда в произвольной программе (157,46), который принадлежит Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Но рекорд Тарасовой и Морозова зачтен не будет, поскольку он зафиксирован на внутрироссийском старте.

Гран-при включает турниры, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Самаре и Перми.

Ранее Камила Валиева заняла первое место на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию.

Фигурное катание,Александр Галлямов,Камила Валиева,Анастасия Мишина,Евгения Тарасова,Евгений Тарасов,Владимир Морозов,
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