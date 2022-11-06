Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли третий этап Гран-при России

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли третий этап Гран-при России, показав результат выше мирового рекорда. Об этом сообщает РИА Новости. l

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По сумме двух программ пара набрала 236,36 балла (78,80 балла за короткую программу и 157,56 за произвольную).

Этот показатель выше мирового рекорда в произвольной программе (157,46), который принадлежит Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Но рекорд Тарасовой и Морозова зачтен не будет, поскольку он зафиксирован на внутрироссийском старте.

Гран-при включает турниры, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Самаре и Перми.