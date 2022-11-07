Букин и Степанова готовы вернуться к соревнованиям

"Я никуда не уходил, не заканчивал карьеру, - сказал Букин. - Мы обязательно с Сашей вернемся. Пока не знаю, когда конкретно вернемся, но думаю, это будет в скором времени. Насчет чемпионата России мы еще не решили, посмотрим".