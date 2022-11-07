Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Фигуристы Букин и Степанова в скором времени могут вернуться к соревнованиям

ТАССиещё 1

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, в скором времени могут возобновить выступления. Об этом ТАСС в понедельник сообщил Букин.

Букин и Степанова готовы вернуться к соревнованиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин сообщили ТАСС, что фигуристы взяли паузу в карьере.

"Я никуда не уходил, не заканчивал карьеру, - сказал Букин. - Мы обязательно с Сашей вернемся. Пока не знаю, когда конкретно вернемся, но думаю, это будет в скором времени. Насчет чемпионата России мы еще не решили, посмотрим".

Степановой 27 лет, Букину - 29, они являются двукратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. На Олимпиаде в Пекине спортсмены заняли шестое место.

Фигурное катание,Иван Букин,Александра Степанова,Александр Степанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители