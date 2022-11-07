Букин и Степанова готовы вернуться к соревнованиям

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, в скором времени могут возобновить выступления. Об этом ТАСС в понедельник сообщил Букин.
Ранее тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин сообщили ТАСС, что фигуристы взяли паузу в карьере.
"Я никуда не уходил, не заканчивал карьеру, - сказал Букин. - Мы обязательно с Сашей вернемся. Пока не знаю, когда конкретно вернемся, но думаю, это будет в скором времени. Насчет чемпионата России мы еще не решили, посмотрим".
Степановой 27 лет, Букину - 29, они являются двукратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. На Олимпиаде в Пекине спортсмены заняли шестое место.