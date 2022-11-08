Тарасова отреагировала на идею боксерского поединка Загитовой и Бузовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о возможном боксерском поединке олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
"Никак к этому не отношусь, не интересуюсь и не поддерживаю. Мне все равно", — сообщила Тарасова "Матч ТВ".
Промоутер Владимир Хрюнов 7 ноября объвил о том, что поединок между Загитовой и Бузовой планируется провести 9 марта. Фигуристка с весны занимается боксом. 25 июля в рамках празднования Дня московского спорта Загитова и олимпийский чемпион Олег Саитов провели мастер-класс по боксу. Загитова с декабря 2019 года не выходила на соревновательный лед, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.
Спортсменка начала карьеру на телевидении и провела в качестве ведущей уже два сезона программы "Ледниковый период". Она также работала корреспондентом Первого канала на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина критично высказалась о возможном проведении боксерского поединка между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой.