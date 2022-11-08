Тарасова отреагировала на идею боксерского поединка Загитовой и Бузовой

"Никак к этому не отношусь, не интересуюсь и не поддерживаю. Мне все равно", — сообщила Тарасова "Матч ТВ".

Промоутер Владимир Хрюнов 7 ноября объвил о том, что поединок между Загитовой и Бузовой планируется провести 9 марта. Фигуристка с весны занимается боксом. 25 июля в рамках празднования Дня московского спорта Загитова и олимпийский чемпион Олег Саитов провели мастер-класс по боксу. Загитова с декабря 2019 года не выходила на соревновательный лед, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.