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1 час назад

Тарасова не поддерживает идею проведения боксерского поединка Загитовой и Бузовой

Газета.Ruиещё 3

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о возможном боксерском поединке олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Тарасова отреагировала на идею боксерского поединка Загитовой и Бузовой
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

"Никак к этому не отношусь, не интересуюсь и не поддерживаю. Мне все равно", — сообщила Тарасова "Матч ТВ".

Промоутер Владимир Хрюнов 7 ноября объвил о том, что поединок между Загитовой и Бузовой планируется провести 9 марта. Фигуристка с весны занимается боксом. 25 июля в рамках празднования Дня московского спорта Загитова и олимпийский чемпион Олег Саитов провели мастер-класс по боксу. Загитова с декабря 2019 года не выходила на соревновательный лед, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.

Спортсменка начала карьеру на телевидении и провела в качестве ведущей уже два сезона программы "Ледниковый период". Она также работала корреспондентом Первого канала на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина критично высказалась о возможном проведении боксерского поединка между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой.

Фигурное катание,Владимир Хрюнов,Олег Саитов,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Первый канал,
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