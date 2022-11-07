Трусова поблагодарила фанатов в соцсети

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова достигла отметки в один миллион подписчиков в социальной сети.
— Спасибо большое за один миллион подписчиков!!! Мне безумно приятно, что есть столько людей, которые следят за мной, поддерживают в любое время и при любых обстоятельствах! Я очень рада, что вы всегда со мной! — написала Трусова.
— Самая красивая, милая, добрая, внимательная. Самая лучшая, — написал в ответ один из пользователей.
— Королева наших сердец, — признался другой.
— Реально их гораздо больше, чем 1 000 000, — уверен третий.
На Играх в Пекине Трусова первой в истории исполнила пять четверных прыжков.