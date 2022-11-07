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24 минуты назад

«Спасибо большое за один миллион подписчиков!» — Трусова поблагодарила фанатов в соцсети

Матч ТВ

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова достигла отметки в один миллион подписчиков в социальной сети.

Трусова поблагодарила фанатов в соцсети
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Спасибо большое за один миллион подписчиков!!! Мне безумно приятно, что есть столько людей, которые следят за мной, поддерживают в любое время и при любых обстоятельствах! Я очень рада, что вы всегда со мной! — написала Трусова.

— Самая красивая, милая, добрая, внимательная. Самая лучшая, — написал в ответ один из пользователей.

— Королева наших сердец, — признался другой.

— Реально их гораздо больше, чем 1 000 000, — уверен третий.

На Играх в Пекине Трусова первой в истории исполнила пять четверных прыжков.

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