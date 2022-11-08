Лайшев: Валиева имеет право на исполнение прыжков после окончания программы

— Все мы знаем, что пережила Камила и перенесла вместе со всеми нами. Все мы знаем, какая ситуация сейчас вокруг российского спорта. Я считаю, что прыжки Валиевой после окончания произвольной программы были абсолютно уместны и позволительны. Это было душевно, тепло и правильно. Камила имеет на это право. Нужно думать о ценителях фигурного катания, о зрителях. Если отвечать на реплику Ильи Авербуха, то фигурное катание давно перешло из спорта в разряд искусства. Фигурное катание смотрят миллионы людей в нашей стране, потому очень важно настроение наших граждан. А они понимают Камилу, — сказал Лайшев «Матч ТВ».