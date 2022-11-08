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54 минуты назад

Валиева имеет право на исполнение прыжков после окончания программы, считает Лайшев

Матч ТВ

Прыжки фигуристки Камилы Валиевой после окончания произвольной программы на Гран при России в Казани были абсолютно уместны и позволительны, она имеет на это право, сказал «Матч ТВ» президент центра спорта и образования «Самбо 70» Ренат Лайшев.

Лайшев: Валиева имеет право на исполнение прыжков после окончания программы
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Валиева одержала победу в Казани, набрав в сумме 241,72 балла. Во время проката произвольной программы ей не покорился четверной тулуп, после официальной части выступления фигуристка дважды пыталась вновь исполнить этот прыжок, но неудачно. Позже хореограф Илья Авербух сказал СМИ, что считает лишними прыжки Валиевой после проката, так как «соревнования — это не шоу, на них существует регламент».

— Все мы знаем, что пережила Камила и перенесла вместе со всеми нами. Все мы знаем, какая ситуация сейчас вокруг российского спорта. Я считаю, что прыжки Валиевой после окончания произвольной программы были абсолютно уместны и позволительны. Это было душевно, тепло и правильно. Камила имеет на это право. Нужно думать о ценителях фигурного катания, о зрителях. Если отвечать на реплику Ильи Авербуха, то фигурное катание давно перешло из спорта в разряд искусства. Фигурное катание смотрят миллионы людей в нашей стране, потому очень важно настроение наших граждан. А они понимают Камилу, — сказал Лайшев «Матч ТВ».

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