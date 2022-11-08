Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

WADA направило дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд

Илья Родин

Всемирное антидопинговое агентство направило дело российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS), рассказал на своей странице в Twitter руководитель WADA Витольд Банька. Об этом пишет ТАСС.

Витольд Банька подчеркнул, что РУСАДА официально объявило о скорейшем завершении расследования по делу российской фигуристки.

Валиеву раскритиковали за прыжки на бис

Вместе с тем, отметил функционер, прогресс в расследовании не был достигнут. Он добавил, что на фоне этого WADA приняло решение об официальной передаче дела Валиевой в CAS.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев и МОК призвали Россию обнародовать вердикт по делу российской фигуристки. К их призывам также присоединилось WADA.

Напомним, что 21 октября РУСАДА заявило о том, что Валиева является несовершеннолетней. Соответственно, организация не планирует публиковать какие-либо подробности по делу юной спортсменки.

Фигурное катание,Видео,Витольд Банька,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители