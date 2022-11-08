WADA направило дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд

Всемирное антидопинговое агентство направило дело российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS), рассказал на своей странице в Twitter руководитель WADA Витольд Банька. Об этом пишет ТАСС.

Витольд Банька подчеркнул, что РУСАДА официально объявило о скорейшем завершении расследования по делу российской фигуристки.

Вместе с тем, отметил функционер, прогресс в расследовании не был достигнут. Он добавил, что на фоне этого WADA приняло решение об официальной передаче дела Валиевой в CAS.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев и МОК призвали Россию обнародовать вердикт по делу российской фигуристки. К их призывам также присоединилось WADA.