Тарасова резко отреагировала на решение WADA по делу Валиевой

8 ноября стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS). "Я бы давно закончила дело Валиевой! Но люди хотят что-то найти", - заявила Тарасова. Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.

Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. Однако фигуристка, которая лидировала по итогам короткой программы, не справилась с нервами, допустила ряд ошибок в произвольном прокате и стала четвертой. Решение по делу Валиевой должны были объявить в октябре, однако Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение не разглашать публично никакую информацию о ходе дела, дате заседания и решению. Валиева выступила на двух этапах Гран-при России - в Москве и Казани - и одержала две победы. Ранее сообщалось, что лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов считает, что продолжение преследования российской фигуристки Камилы Валиевой по делу о допинге — это позорно и стыдно.