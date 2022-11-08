Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
48 минут назад

Губерниев о деле Валиевой: «России нужно доказать случайность этой истории и свою невиновность. Если у нас мутная вода, а в ней пытаются ловить рыбу, хорошего не ждите»

Sports.ru

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил новость о передаче допинг-дела Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Губерниев высказался о деле Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее об этом сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Мне кажется, это нормальная процедура. Суд решит, что будет дальше. Есть правоприменительная практика: суд будет решать, выслушав наши доводы и тех людей, которые обвиняют.

Насколько я понимаю, это часть римского права – соревновательный процесс. В данном случае – спортивной юрисдикции.

Нашей стране нужно доказать случайность этой истории и свою невиновность, и все. Оценивать шансы сложно. Этот процесс закрыт у нас. Никто ничего не знает.

По традиции, если у нас мутная вода, а в ней пытаются ловить рыбу, ничего хорошего не ждите, вся рыба уплывет», – сказал Губерниев.

Фигурное катание,Камила Валиева,Дмитрий Губерниев,Всемирное антидопинговое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители