Юрист рассказала, к чему приведет передача дела Валиевой в CAS

Юрист Анна Анцелиович считает, что передача дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS) ускорит все процедуры принятия решения. О передаче дела сегодня рассказал глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.
«Изначально я предполагала, что будет достигнуто соглашение всех сторон и все сразу обратятся именно в CAS, это логично. При любом решении была бы сторона, которая была бы недовольна. Считаю, что это только ускорит все процедуры принятия решения. Сейчас не нужно проводить слушания, приводить документы. Они пойдут напрямую в Спортивный арбитражный суд», — приводит слова юриста «Спорт-Экспресс».
Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.
До этого она успела поучаствовать в командном турнире. Сборная Россия стала победителем в этом виде программы.