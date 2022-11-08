Юрист рассказала, к чему приведет передача дела Валиевой в CAS

«Изначально я предполагала, что будет достигнуто соглашение всех сторон и все сразу обратятся именно в CAS, это логично. При любом решении была бы сторона, которая была бы недовольна. Считаю, что это только ускорит все процедуры принятия решения. Сейчас не нужно проводить слушания, приводить документы. Они пойдут напрямую в Спортивный арбитражный суд», — приводит слова юриста «Спорт-Экспресс».