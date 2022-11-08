Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

«Такие вещи недопустимы»: Рудковская о прыжках Валиевой после проката

Елена Прошина

Телеведущая Яна Рудковская у себя в Telegram-канале прокомментировала четверной тулуп, который на Гран-при Казани после проката выполнила Камила Валиева. Она посчитала произошедшее недопустимым.

«Такие вещи недопустимы»: Рудковская о прыжках Валиевой после проката
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть формат шоу и есть формат соревнований, у которых, в свою очередь, есть четкий регламент, уравнивающий спортсменов. Если регламент для всех — то и следовать ему должны все», — написала Рудковская.

Она напомнила, что в 2022 году у фигуристок Александры Трусовой и Софьи Титовой сняли баллы за позднее начала, хотя задержка составила всего три секунды. В связи с этим Рудковская не хотела бы, чтобы Валиеву постигла та же участь.

«Камилла сделала то, что никто до этого не делал в истории фигурного катания! Она сделала прыжковое шоу — до выставления оценок судьями! Я не хочу, чтобы Камиллу наказали как наших девочек. Но и хочу одинакового отношения к спортсменам, непредвзятости и уважения к тренерам, судьям и другим участникам соревнований. То, что не позволено никому, не должно позволяться и одному. Соревнования — это не шоу. И такие вещи недопустимы!», — пояснила телеведущая.

Рудковская подчеркнула, что практиковать подобные вещи спортсмены могут в прыжковых турнирах, на показательных выступлениях, но точно не на официальных стартах.

Напомним, что 5-6 ноября Валиева заняла первое место в короткой программе Гран-при России в Казани, набрав 241,82 балла. Серебро и бронзу взяли Вероника Яметова и Ксения Синицына.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Яна Рудковская,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители