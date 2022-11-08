«Такие вещи недопустимы»: Рудковская о прыжках Валиевой после проката

Телеведущая Яна Рудковская у себя в Telegram-канале прокомментировала четверной тулуп, который на Гран-при Казани после проката выполнила Камила Валиева. Она посчитала произошедшее недопустимым.
«Есть формат шоу и есть формат соревнований, у которых, в свою очередь, есть четкий регламент, уравнивающий спортсменов. Если регламент для всех — то и следовать ему должны все», — написала Рудковская.
Она напомнила, что в 2022 году у фигуристок Александры Трусовой и Софьи Титовой сняли баллы за позднее начала, хотя задержка составила всего три секунды. В связи с этим Рудковская не хотела бы, чтобы Валиеву постигла та же участь.
«Камилла сделала то, что никто до этого не делал в истории фигурного катания! Она сделала прыжковое шоу — до выставления оценок судьями! Я не хочу, чтобы Камиллу наказали как наших девочек. Но и хочу одинакового отношения к спортсменам, непредвзятости и уважения к тренерам, судьям и другим участникам соревнований. То, что не позволено никому, не должно позволяться и одному. Соревнования — это не шоу. И такие вещи недопустимы!», — пояснила телеведущая.
Рудковская подчеркнула, что практиковать подобные вещи спортсмены могут в прыжковых турнирах, на показательных выступлениях, но точно не на официальных стартах.
Напомним, что 5-6 ноября Валиева заняла первое место в короткой программе Гран-при России в Казани, набрав 241,82 балла. Серебро и бронзу взяли Вероника Яметова и Ксения Синицына.