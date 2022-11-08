«Такие вещи недопустимы»: Рудковская о прыжках Валиевой после проката

«Камилла сделала то, что никто до этого не делал в истории фигурного катания! Она сделала прыжковое шоу — до выставления оценок судьями! Я не хочу, чтобы Камиллу наказали как наших девочек. Но и хочу одинакового отношения к спортсменам, непредвзятости и уважения к тренерам, судьям и другим участникам соревнований. То, что не позволено никому, не должно позволяться и одному. Соревнования — это не шоу. И такие вещи недопустимы!», — пояснила телеведущая.