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1 час назад

Фигуристка Щербакова выступит с показательным номером на Кубке московского спорта

Газета.Ruиещё 2

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию в женской одиночной программе Анна Щербакова выступит с показательным номером на Кубке московского спорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Олимпийская чемпионка Щербакова вернется на лед
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

Первый этап турнира состоится 14 ноября на малой арене многофункционального спортивного комплекса ЦСКА. Спортсменка выступит на церемонии открытия. Всего на соревнованиях примут участие фигуристы из более чем 20 спортивных столичных школ. Суперфинал турнира пройдет в июне 2023 года в дворце спорта "Мегаспорт" имени Анатолия Тарасова.

Напомним, что в августе Щербакова перенесла операцию на травмированном колене и во время восстановления работает в качестве ведущей телепроекта "Ледниковый период" вместе с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой.

Ранее хореограф Максим Ставиский заявил, что Анне Щербаковой стоит задуматься о завершении карьеры.

Фигурное катание,Зимние виды спорта,Максим Ставиский,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Анатолий Тарасов,
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