В МОК рассчитывают на скорейшее рассмотрение дела Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает на скорейшее рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой для решения по распределению медалей командного турнира Олимпиады-2022. Об этом пишет ТАСС.

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8 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). В агентстве считают, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) затягивает процесс.

«МОК ожидает, что процедура будет проводиться в строгом соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро, чтобы позволить Международному союзу конькобежцев определить конкретные результаты командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а МОК - принять решение о распределении медалей», - сообщили пресс-службе олимпийского комитета.

Ранее РУСАДА сообщило о завершении расследования по делу Валиевой. Однако позднее агентство заявило, что не намерено озвучивать дату слушаний в дисциплинарном комитете и решение. Это связано с тем, что антидопинговые правила требуют сохранять в тайне детали дела несовершеннолетнего спортсмена.