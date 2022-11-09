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1 час назад

В МОК рассчитывают на скорейшее рассмотрение дела Валиевой

Елена Прошина

Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает на скорейшее рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой для решения по распределению медалей командного турнира Олимпиады-2022. Об этом пишет ТАСС.

В МОК рассчитывают на скорейшее рассмотрение дела Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

8 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). В агентстве считают, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) затягивает процесс.

«МОК ожидает, что процедура будет проводиться в строгом соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро, чтобы позволить Международному союзу конькобежцев определить конкретные результаты командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а МОК - принять решение о распределении медалей», - сообщили пресс-службе олимпийского комитета.

Ранее РУСАДА сообщило о завершении расследования по делу Валиевой. Однако позднее агентство заявило, что не намерено озвучивать дату слушаний в дисциплинарном комитете и решение. Это связано с тем, что антидопинговые правила требуют сохранять в тайне детали дела несовершеннолетнего спортсмена.

Напомним, 16-летняя Камила Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат был обнародован лишь во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. В личном состязании она заняла 4 место.

Фигурное катание,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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