Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
51 минуту назад

МОК прокомментировал решение WADA передать дело Камилы Валиевой в CAS

Спорт уик-энд

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало допинг-дело олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд.

МОК прокомментировал решение WADA передать дело Камилы Валиевой в CAS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«МОК ожидает, что процедура будет проводиться в строгом соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро, чтобы позволить Международному союзу конькобежцев определить конкретные результаты командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а МОК - принять решение о распределении медалей», - приводит слова представителя пресс-службы МОК ТАСС

Фигурное катание,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители