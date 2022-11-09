МОК прокомментировал решение WADA передать дело Камилы Валиевой в CAS

«МОК ожидает, что процедура будет проводиться в строгом соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро, чтобы позволить Международному союзу конькобежцев определить конкретные результаты командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а МОК - принять решение о распределении медалей», - приводит слова представителя пресс-службы МОК ТАСС