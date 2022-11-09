«С нетерпением жду результат». Щербакова показала новую прическу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала новую прическу.

Фото: Sports.ru Sports.ru

«С нетерпением жду результат», – написала она, опубликовав фото в телеграм-канале.

В августе Щербакова перенесла операцию на колене, она не заявлена на этапы Гран-при России этого сезона.

Сейчас фигуристка работает ведущей в шоу «Ледниковый период».

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