«С нетерпением жду результат». Щербакова показала новую прическу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала новую прическу.
«С нетерпением жду результат», – написала она, опубликовав фото в телеграм-канале.
В августе Щербакова перенесла операцию на колене, она не заявлена на этапы Гран-при России этого сезона.
Сейчас фигуристка работает ведущей в шоу «Ледниковый период».
Неизвестная жизнь Трусовой и Щербаковой в Китае: особые прозвища, реклама шампуня и машин, +650 тысяч подписчиков за ночь
Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой