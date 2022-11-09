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1 час назад

Фигурист-чемпион предсказал будущее группы Тутберидзе без Валиевой

Lenta.ru

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский предсказал будущее группы тренера Этери Тутберидзе без россиянки Камилы Валиевой. Его слова приводит РИА Новости.

Фигурист-чемпион предсказал будущее группы Тутберидзе без Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стоит Камиле, условно говоря, завершить карьеру, на ее место тут же придет другая», — заявил Ставиский.

При этом он обратил внимание на грациозность Валиевой и ее технику исполнения прыжков, отметив, что ему она нравится.

Валиева стала участницей допинг-скандала во время Олимпийских игр в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в Играх.

Тутберидзе — заслуженный тренер России. Кроме Валиевой в ее группу входят олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова. Ранее под руководством Тутберидзе занимались олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,Евгения Медведева,Юлия Липницкая,Максим Ставиский,Анна Щербакова,Всемирное антидопинговое агентство,
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