Фигурист-чемпион предсказал будущее группы Тутберидзе без Валиевой

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский предсказал будущее группы тренера Этери Тутберидзе без россиянки Камилы Валиевой. Его слова приводит РИА Новости.

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«Стоит Камиле, условно говоря, завершить карьеру, на ее место тут же придет другая», — заявил Ставиский.

При этом он обратил внимание на грациозность Валиевой и ее технику исполнения прыжков, отметив, что ему она нравится.