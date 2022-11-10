Миллионы Медведевой, Загитовой, Щербаковой. Рейтинг фигуристок в соцсетях

Женю обожают в России, Щербакову боготворят в Китае, а Трусова «взорвала» «Телеграм».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Странички в социальных сетях есть практически у каждого человека, и даже пропадающие на тренировках спортсмены не могут обойтись без столь важного атрибута современной жизни. Фигуристки, особенно известные, тоже ведут соцсети, несмотря на участие в соревнованиях, ледовых шоу и различных проектах. Яркие победы и резонансные события способны обеспечить им солидный прирост подписчиков буквально за ночь.

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Неудивительно, что среди наших одиночниц есть несколько обладательниц аккаунтов-миллионников. Болельщики с удовольствием следят за буднями своих фавориток, поддерживают в комментариях и осыпают лайками посты с фото и видео.

И речь не только о привычных для России соцсетях, но и о китайских аналогах. Если в первом случае все рекорды бьёт Евгения Медведева, то на просторах китайского интернета безусловный лидер — Анна Щербакова.

«Медолям» Евгении Медведевой

Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпиады Евгения Медведева стала первой российской фигуристкой, набравшей миллион подписчиков в «Инстаграме»*. Заветную отметку число её фолловеров достигло как раз год назад — в ноябре 2021-го. Примечательно, что произошло это не во времена активной спортивной карьеры, а уже после.

Раньше в течение сезона Женя могла неделями не давать о себе знать, что превращало каждую её активность в соцсетях в настоящий праздник для поклонников. Когда же поездки на соревнования перестали маячить на повестке дня, она вплотную занялась своей страничкой и быстро достигла успеха. Богатая на интересные мероприятия и проекты жизнь привлекла к Жене массу новых подписчиков, а появление в «Ледниковом периоде» довершило дело. «Скоро медолям», — написала она в предвкушении миллионной подписки — и не ошиблась.

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«Медолям» набрался ещё и в TikTok, где незатейливые танцы и другие забавные ролики очень быстро вывели фигуристку на топ-уровень. Конечно, важную роль в становлении Жени как блогера-миллионника сыграла дружба с тиктокером Даней Милохиным, с которым она вместе каталась в «Ледниковом периоде». Однако в её окружении и без Дани полно звёздных личностей.

Чемпионат.ком

Огромную популярность Медведевой подтверждает и «Телеграм». В этой соцсети у неё больше сотни тысяч подписчиков, а обитает она там всего несколько месяцев. «ВКонтакте», пусть и не является основной для Жени площадкой (как и для других фигуристок), тоже показывает к ней большой интерес.

По сути, сейчас в привычных для России соцсетях Женя — самая популярная фигуристка, но останавливаться на этом она не намерена. Девушка завела аккаунты на трёх китайских платформах — Bilibili, Weibo, Douyin — и постепенно их развивает. На Weibo Медведева уже может похвастаться 842 тысячами подписчиков, и кажется, скоро «медолям» понадобится переводить на китайский.

Каждый из вас — часть большой #ZagiFamily

Обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова долгое время уверенно догоняла Медведеву по популярности в «Инстаграме»*. Как и старшая подруга по команде Тутберидзе, она не успевала активно вести свою страничку в период соревновательной карьеры. И хотя текущая занятость Алины едва ли не выше, чем в годы завоевания «Большого шлема», теперь она с удовольствием делится кадрами и видео из жизни и периодически пишет большие посты с нотками философии.

Миллион подписчиков олимпийская чемпионка набрала, естественно, будучи на Олимпийских играх. Но не в победном Пхёнчхане, а в Пекине, где работала корреспондентом Первого канала и с высоты своего опыта поддерживала нашу сборную, да и о других спортсменах не забывала.

Чемпионат.ком

«Наш первый миллион. Я благодарна, что вы продолжаете следить за моей жизнью и дарите мне всю свою любовь и поддержку. Каждый из вас — часть большой #ZagiFamily, которую я безумно люблю!

Спасибо, что вы есть, спасибо, что поддерживаете и остаетесь рядом. Дальше будет ещё больше интересного, обещаю! Люблю вас, ваша Алина», — написала Загитова в честь радостного события.

В TikTok до миллиона Алина добраться не успела: её завораживающие па на льду, полу и асфальте привлекли внимание 580 тысяч человек. Цифра, на самом деле, солидная: больше, чем у Елизаветы Нугумановой, которая завела страницу в TikTok раньше.

Чемпионат.ком

В «Телеграме» число подписчиков Алины перевалило за 90 тысяч и наверняка скоро пробьёт сотню тысяч. А вот «ВКонтакте» сильно развивать она пока не стремится, как и общаться с китайскими поклонниками в их соцсетях.

Космическая слава космической фигуристки

Звезда минувшего олимпийского сезона Камила Валиева — третья из наших фигуристок, кто набрал миллион подписчиков в «Инстаграме»*. Круглая семизначная цифра обозначилась на её странице всего через день после окончания личных соревнований одиночниц на Играх в Пекине. Это именно тот случай, когда рост популярности пришёл на пик спортивной карьеры. Правда, помимо триумфальных прокатов в командных соревнованиях, славу спортсменке принесла и крайне неприятная история с допингом. Отсюда и повышенный интерес к ней в соцсетях.

Чемпионат.ком

Впрочем, очевидно, многие подписывались на неё ради поддержки и уверены, что она невиновна. К тому же, если бы неприятности не помешали Камиле выиграть личные соревнования, она стала бы двукратной олимпийской чемпионкой, и это принесло бы ей ещё больше поклонников.

Чемпионат.ком

В заведённом практически сразу после Олимпиады «Телеграме» Камилу также накрыла волна успеха. Она не так часто что-то выкладывает на своём канале, но более 170 тысяч фолловеров терпеливо ждут каждой весточки от талантливой девушки.

Во «ВКонтакте» на Камилу подписаны почти 41 тысяча человек, а в другие соцсети она не выходит.

«Безумно приятно, что есть столько людей, которые следят за мной»

Королева квадов Александра Трусова — ещё одна наша счастливая фигуристка-миллионер в «Инстаграме»*. Этой цифры она достигла недавно и чисто за счёт спортивных достижений. Основной рост подписчиков пришёлся на период после Олимпиады в Пекине, где Саша сенсационно приземлила пять квадов в произвольной программе. Возможно, будь она более активна в публикации постов и «сториз», то миллион набрался бы и раньше, но зато можно не сомневаться, что основная масса подписчиков — это её болельщики.

Чемпионат.ком

«Спасибо большое за один миллион подписчиков! Мне безумно приятно, что есть столько людей, которые следят за мной, поддерживают в любое время и при любых обстоятельствах! Я очень рада, что вы всегда со мной!» — отреагировала Трусова на заветный миллион.

Однако более показательна популярность Саши в «Телеграме». Там она лидирует среди наших фигуристок по числу фолловеров. На её канал уже подписались более 180 тысяч человек! Людям импонирует целеустремлённость Русской ракеты, а кроме того, привлекает лав-стори с Марком Кондратюком.

Чемпионат.ком

Во «ВКонтакте» число подписчиков Саши ограничилось 5,5 тысячи человек. Но зачем ей расти во «ВКонтакте», если в китайских соцсетях она суперзвезда? В Bilibili — своеобразном аналоге YouTube — Саша почти добралась до 640 тысяч подписчиков, а в Weibo она популярнее, чем в «Инстаграме»*. Миллион с лишним пользователей следят за жизнью спортсменки, строча комментарии и ставя лайки.

Китайская фаворитка

Анна Щербакова в «Инстаграме»* — не самая популярная российская фигуристка, но 816 тысяч подписчиков нельзя сбрасывать со счетов. Цифра очень крутая, хотя можно было ожидать, что новоиспечённая олимпийская чемпионка опередит ближайших соперниц по востребованности в соцсетях. Отстаёт Аня от Александры Трусовой с Камилой Валиевой и в «Телеграме», но ненамного. Во «ВКонтакте» же отставание более значительное.

Чемпионат.ком

Однако реальность такова, что Аня захватила китайские соцсети. На всех самых главных платформах она «миллионерша». Douyin — китайский TikTok — принёс девушке 2,6 миллиона подписчиков, Weibo — ещё 1,4 миллиона, а Bilibili в любой момент дорастёт до круглой семизначной цифры. Может быть, дорос прямо сейчас.

Чемпионат.ком

Важно, что огромный интерес к Ане в Китае существует на протяжении нескольких лет. Золото на Играх в Пекине лишь усилило и закрепило любовь к ней местных жителей. А сообразительная спортсменка быстро поняла, что делать ставку на тот же «Инстаграм»* совсем не обязательно, когда есть китайская аудитория. Своих китайских фанатов Аня регулярно радует различными фото и видео, дублируя русские слова китайскими иероглифами. А те, в свою очередь, активно подписываются на хрупкую фигуристку с внешностью эльфа.

Несостоявшаяся звезда YouTube

Слава Алёны Косторной росла недолго. Один неполный сезон она блистала на каждом старте, а потом мало того, что отменили международные соревнования, так и она сама потеряла прежнюю форму. Полностью восстановить былые кондиции до Олимпиады она так и не смогла. Напротив, получила подряд два перелома руки, а этой осенью перенесла операцию на бедре. В такой ситуации не до развития соцсетей, но Алёна всё-таки пыталась.

Чемпионат.ком

Оказавшись за бортом чемпионата России в прошлом сезоне, фигуристка завела канал на YouTube, и на неё сразу подписались несколько тысяч человек. Весёлые видео с рассказами о фигурном катании и жизни за его пределами очень нравились пользователям, но, достигнув 19 тысяч подписчиков, Алёна забросила площадку, потому что в России все её прежние преимущества свели на нет. Танцами в TikTok она тоже давно не радует, а присутствие в «Телеграме» исчисляется всего несколькими постами, так что подписчиков там у неё сравнительно немного. Меньше же всего поклонников во «ВКонтакте».

Чемпионат.ком

В «Инстаграме»* когда-то Алёна опережала по популярности и Александру Трусову, и Анну Щербакову, но сегодня её 219 тысяч подписчиков в несколько раз уступают их показателям.

Застала времена, когда «Инстаграма»* не было

Елизавета Туктамышева ведёт «Инстаграм»* много лет, но именно в последние годы наблюдается заметный прирост фолловеров на её страничке. Как самая взрослая топ-фигуристка России, а скорее всего, и мира, Лиза вызывает уважение и восхищение у болельщиков по всей планете. Пару лет назад никто бы не поверил, что она опередит по количеству подписчиков Алёну Косторную.

Чемпионат.ком

Но в предолимпийском сезоне настало время Императрицы. Она выиграла серебро чемпионата мира, на который не отбиралась долгие годы, и приятно шокировала откровенной фотосессией в мужском журнале Maxim. Среди её 355 тысяч фанатов в «Инстаграме»* наверняка немало представителей сильного пола. Помните, как сказала однажды Лиза? «Возвращаю мужчин в фигурное катание!». С таким девизом её слава точно не угаснет.

Во «ВКонтакте» у Туктамышевой второй результат по количеству подписчиков после Евгении Медведевой. И это неслучайно. Воспитанница Алексея Мишина, в отличие от более юных спортсменок, помнит времена, когда никакого «Инстаграма»* не было, а «ВКонтакте» считался главной соцсетью страны.

Чемпионат.ком

В «Телеграме» Лиза появляется редко, соответственно и внушительного числа поклонников обрести там не успела.

Принцесса льда Нуга и звезда TikTok

Елизавета Нугуманова — пример того, что отсутствие громких титулов в большом спорте не мешает обретению звёздного статуса. В соцсетях уж точно. Зажигательные танцы на коньках и роликах в TikTok настолько прославили Лизу, что она обзавелась приличными рекламными контрактами, о которых другим фигуристкам оставалось только мечтать. 480 тысяч подписчиков в TikTok она обрела исключительно благодаря своей креативности, яркой внешности и ослепительной улыбке.

Чемпионат.ком

В «Инстаграме»* цифры скромнее — 84 тысячи. Но для действующей спортсменки, не выступающей на главных стартах, это хороший показатель. Тем более многие компании сегодня любят выбирать для сотрудничества не миллионников, а более близких к народу блогеров.

«Телеграм» и «ВКонтакте» Лиза пока не раскрутила, но с её упорством и желанием войти в ранг селебрити всё преодолимо. Не просто же так в TikTok она назвала себя Ice Princess Nuga (Принцесса льда Нуга)?

Чемпионат.ком

Кто же из наших фигуристок самая популярная в соцсетях в целом? Каждая по-своему любима и пользуется завидным вниманием на разных площадках, но Анна Щербакова — беспрецедентный лидер. Шесть миллионов подписчиков — какая-то нереальная цифра, но любовь китайских фанатов творит волшебство.

Евгения Медведева идёт на втором месте с 4,78 миллиона фолловеров. Это особое достижение, потому что обычно после окончания соревновательной карьеры популярность тает. Но Женя доказала, что и после спорта слава может расти, и никакое забвение ей не грозит. Бронза нашего рейтинга достаётся Александре Трусовой: у неё более трёх миллионов подписчиков, и эта цифра стремительно увеличивается.

Чемпионат.ком

Алина Загитова остановилась на четвёртой позиции по популярности в соцсетях, а пятёрку лидеров замыкает Камила Валиева — самая юная из всех представленных девушек.

Поздравляем всех фигуристок и желаем им дальнейшего роста славы в социальных сетях и в реальной жизни!