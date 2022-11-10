Это будет скандальное унижение

«Во всей этой истории с весьма затейливым сюжетом от дедушкиного стакана до увольнения врача накануне (вот уж случайность-то!) решающей стадии судебных разбирательств, у меня возникает вопрос, который вообще не имеет отношения к фигуристке.



Если допинг-кейс будет признан состоявшимся, что, как понимаю, совершенно не исключено, учитывая, что на стороне истца у нас WADA, МОК и Международный союз конькобежцев, титула олимпийского чемпиона лишатся шесть человек, включая Камилу. Это публичное и в высшей степени скандальное унижение — гораздо более серьезная штука, нежели уже выплаченные премии и выданные за олимпийскую победу награды и бонусы. Потому что речь не о шести отдельно взятых людях, а о команде России. О стране, которую на главном по мировым меркам спортивном событии четырехлетия тупо подставили своей халатностью совершенно конкретные люди. Сделали из нее посмешище.



Причем, во всех вариантах подставили. Если выездного контроля не было. Если он был, но решили, что пронесет. Если надавили и попросили. Если, если, если… Но как раз от этой темы внимание сейчас всеми силами уводится. А педалируется тема этических кодексов, защищенного лица, гениального ребёнка с уязвимой нервной организацией и так далее.

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Кстати, если случится чудо, и медали не отнимут, все написанное все равно останется актуальным. Возможно, даже в большей степени», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.