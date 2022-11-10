ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

Журналист Вайцеховская: если кейс Валиевой признают состоявшимся, это будет скандальное унижение

Газета.Ruиещё 1

Спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о ходе допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой. По ее мнению, официальное подтверждение применения запрещенного вещества спортсменкой станет масштабным и скандальным унижением российского спорта.

Это будет скандальное унижение
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Во всей этой истории с весьма затейливым сюжетом от дедушкиного стакана до увольнения врача накануне (вот уж случайность-то!) решающей стадии судебных разбирательств, у меня возникает вопрос, который вообще не имеет отношения к фигуристке.

Если допинг-кейс будет признан состоявшимся, что, как понимаю, совершенно не исключено, учитывая, что на стороне истца у нас WADA, МОК и Международный союз конькобежцев, титула олимпийского чемпиона лишатся шесть человек, включая Камилу. Это публичное и в высшей степени скандальное унижение — гораздо более серьезная штука, нежели уже выплаченные премии и выданные за олимпийскую победу награды и бонусы. Потому что речь не о шести отдельно взятых людях, а о команде России. О стране, которую на главном по мировым меркам спортивном событии четырехлетия тупо подставили своей халатностью совершенно конкретные люди. Сделали из нее посмешище.

Причем, во всех вариантах подставили. Если выездного контроля не было. Если он был, но решили, что пронесет. Если надавили и попросили. Если, если, если… Но как раз от этой темы внимание сейчас всеми силами уводится. А педалируется тема этических кодексов, защищенного лица, гениального ребёнка с уязвимой нервной организацией и так далее.
.
Кстати, если случится чудо, и медали не отнимут, все написанное все равно останется актуальным. Возможно, даже в большей степени», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Видео дня

На Олимпиаде в Пекине Валиева завоевала командное золото, а после этого стало известно, что в ее допинг-пробе были обнаружены следы триметазидина. Спортсменке в итоге позволили выступить в одиночных соревнованиях, но, лидируя после короткой программы, она неудачно выступила в произвольной и осталась без медали, заняв четвертое место.

В октябре ожидалось объявление результатов расследования по делу Валиевой, однако Российское антидопинговое агентство воспользовалось опцией, позволяющей не придавать этой информации публичный статус. 8 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что считает молчание РУСАДА бездействием, и передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Фигурное катание,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители