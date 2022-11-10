Валиеву заметили гуляющей за ручку с известным певцом

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву заметили гуляющей за ручку с певцом Ваней Дмитриенко. Как сообщает Telegram-канал «Неопра, блин», подозрения об их романе появились у поклонников еще неделю назад, когда исполнителя заметили на соревнованиях с участием Валиевой.
Тогда Дмитриенко попытался скрыться от глаз фанатов, однако через некоторое время снова спровоцировал слухи, придя на одну вечеринке с фигуристкой. Сейчас же, после появления совместных снимков молодых людей, в Сети уверены, что Валиева и Дмитриенко встречаются.
Напомним, что в минувшие выходные Валиева одержала победу в короткой программе Гран-при России в Казани. Чемпионка набрала 241,82 балла. Второе место заняла Вероника Яметова (210,34 балла), а третье — Ксения Синицына (207,55).
Отметим, что на этапе в Сочи спортсменка не выступала, а на этапе Гран-при в Москве также одержала победу, опередив Софью Акатьеву и Анастасию Зинину. Тогда Валиева впервые официально вышла на лед после допингового скандала, разгоревшегося на ОИ-2022 в Пекине.