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45 минут назад

Валиеву заметили гуляющей с известным певцом

Никита Бородкин

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву заметили гуляющей за ручку с певцом Ваней Дмитриенко. Как сообщает Telegram-канал «Неопра, блин», подозрения об их романе появились у поклонников еще неделю назад, когда исполнителя заметили на соревнованиях с участием Валиевой.

Валиеву заметили гуляющей за ручку с известным певцом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тогда Дмитриенко попытался скрыться от глаз фанатов, однако через некоторое время снова спровоцировал слухи, придя на одну вечеринке с фигуристкой. Сейчас же, после появления совместных снимков молодых людей, в Сети уверены, что Валиева и Дмитриенко встречаются.

Напомним, что в минувшие выходные Валиева одержала победу в короткой программе Гран-при России в Казани. Чемпионка набрала 241,82 балла. Второе место заняла Вероника Яметова (210,34 балла), а третье — Ксения Синицына (207,55).

Отметим, что на этапе в Сочи спортсменка не выступала, а на этапе Гран-при в Москве также одержала победу, опередив Софью Акатьеву и Анастасию Зинину. Тогда Валиева впервые официально вышла на лед после допингового скандала, разгоревшегося на ОИ-2022 в Пекине.

Фигурное катание,Камила Валиева,
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