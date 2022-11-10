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41 минуту назад

Фигуристка Жилина объяснила, почему упала с тройного акселя на Гран-при России

ТАСС

Российская фигуристка Вероника Жилина упала с тройного акселя на этапе Гран-при России в Москве из-за того, что была зажата перед исполнением прыжка. Об этом она рассказала журналистам.

Фигуристка Жилина объяснила, почему упала с тройного акселя на Гран-при России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четверг Жилина стала победительницей этапа Гран-при России "Московские звезды" в соревнованиях юниорок.

"Сегодня не все получилось. Будем работать и совершенствоваться с каждым стартом, на тройном акселе зажалась. Почему сорвала четверной тулуп? Больше нужно накатывать, физических сил и конкуренции хватает", - сказала Жилина.

"Стараюсь соревноваться с собой. Буду стараться лучше катать произвольную. Работала над тройным акселем перед стартом в короткой и произвольной программе, катали с четверными в связке. Я рада, что выиграла два этапа, но по баллам можно было и лучше", - добавила спортсменка.

Фигурное катание,Вероника Жилина,
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