Фигуристка Жилина объяснила, почему упала с тройного акселя на Гран-при России

Российская фигуристка Вероника Жилина упала с тройного акселя на этапе Гран-при России в Москве из-за того, что была зажата перед исполнением прыжка. Об этом она рассказала журналистам.
В четверг Жилина стала победительницей этапа Гран-при России "Московские звезды" в соревнованиях юниорок.
"Сегодня не все получилось. Будем работать и совершенствоваться с каждым стартом, на тройном акселе зажалась. Почему сорвала четверной тулуп? Больше нужно накатывать, физических сил и конкуренции хватает", - сказала Жилина.
"Стараюсь соревноваться с собой. Буду стараться лучше катать произвольную. Работала над тройным акселем перед стартом в короткой и произвольной программе, катали с четверными в связке. Я рада, что выиграла два этапа, но по баллам можно было и лучше", - добавила спортсменка.