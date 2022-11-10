Фигуристка Жилина объяснила, почему упала с тройного акселя на Гран-при России

"Стараюсь соревноваться с собой. Буду стараться лучше катать произвольную. Работала над тройным акселем перед стартом в короткой и произвольной программе, катали с четверными в связке. Я рада, что выиграла два этапа, но по баллам можно было и лучше", - добавила спортсменка.