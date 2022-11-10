Плющенко заявил, что намерен восстановить тройной аксель для выступлений

— И к ближайшему, и к последующим. Такая цель есть. Чувствую большое желание. В первую очередь, хочу вдохновить самого себя. Готовился к шоу, вышел на тренировку и понял — могу сделать. Не стал рисковать. Надо подвести себя. Сейчас привожу себя в форму, начал худеть, бегать, прыгать, скакать.