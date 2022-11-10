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34 минуты назад

Плющенко заявил, что намерен восстановить тройной аксель для выступлений в шоу

Матч ТВ

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что намерен восстановить аксель в три с половиной оборота для выступлений на шоу.

Плющенко заявил, что намерен восстановить тройной аксель для выступлений
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Вы откатали четыре программы на недавнем шоу в Санкт Петербурге. Как оцените себя?

— Неплохо. Сейчас я поставил себе цель восстановить аксель в три с половиной оборота. С Вероникой (Жилиной) ехали вчера, говорю ей: «Вероника, будем с тобой соревноваться», — сказал Плющенко журналистам.

— Это к ближайшему шоу или к последующим?

— И к ближайшему, и к последующим. Такая цель есть. Чувствую большое желание. В первую очередь, хочу вдохновить самого себя. Готовился к шоу, вышел на тренировку и понял — могу сделать. Не стал рисковать. Надо подвести себя. Сейчас привожу себя в форму, начал худеть, бегать, прыгать, скакать.

Плющенко 40 лет, на счету спортсмена два золота и два серебра Олимпийских игр, также три победы на чемпионатах мира.

Фигурное катание,Евгений Плющенко,
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