Плющенко заявил, что намерен восстановить тройной аксель для выступлений

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что намерен восстановить аксель в три с половиной оборота для выступлений на шоу.
— Вы откатали четыре программы на недавнем шоу в Санкт Петербурге. Как оцените себя?
— Неплохо. Сейчас я поставил себе цель восстановить аксель в три с половиной оборота. С Вероникой (Жилиной) ехали вчера, говорю ей: «Вероника, будем с тобой соревноваться», — сказал Плющенко журналистам.
— Это к ближайшему шоу или к последующим?
— И к ближайшему, и к последующим. Такая цель есть. Чувствую большое желание. В первую очередь, хочу вдохновить самого себя. Готовился к шоу, вышел на тренировку и понял — могу сделать. Не стал рисковать. Надо подвести себя. Сейчас привожу себя в форму, начал худеть, бегать, прыгать, скакать.
Плющенко 40 лет, на счету спортсмена два золота и два серебра Олимпийских игр, также три победы на чемпионатах мира.