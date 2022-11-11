Авербух захотел видеть Дзюбу в "Ледниковом периоде"

"У нас в проекте катался Руслан Нигматуллин, мы помним, как здорово катался Дима Сычев. Участие Артема поэтому было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в "Ледниковом периоде". Еще у нас катался Костя Цзю из спортсменов, наш бывший министр спорта Павел Колобков. Думаю, Артем Дзюба действительно в "Ледниковом периоде" смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый", - сказал Авербух.