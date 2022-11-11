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1 час назад

Авербух назвал Дзюбу ярким персонажем, который мог бы украсить шоу "Ледниковый период"

ТАСС

Российский футболист Артем Дзюба является ярким и оригинальным человеком, который хорошо бы смотрелся в телевизионном шоу "Ледниковый период". Такое мнение ТАСС в пятницу высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух.

Авербух захотел видеть Дзюбу в "Ледниковом периоде"
Фото: ТАССТАСС

"У нас в проекте катался Руслан Нигматуллин, мы помним, как здорово катался Дима Сычев. Участие Артема поэтому было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в "Ледниковом периоде". Еще у нас катался Костя Цзю из спортсменов, наш бывший министр спорта Павел Колобков. Думаю, Артем Дзюба действительно в "Ледниковом периоде" смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый", - сказал Авербух.

Дзюбе 34 года, с 2015 по 2022 год он выступал за петербургский "Зенит", в составе которого провел 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита", лидером по этому показателю является Александр Кержаков (163 гола). С "Зенитом" форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны. В августе футболист перешел в турецкий футбольный клуб "Адана Демирспор", 7 ноября стало известно о расторжении контракта между Дзюбой и командой.

За сборную России Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 результативных передач, по количеству мячей форвард делит первое место в истории национальной команды с Александром Кержаковым. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, нападающий забил 148 голов, второе место занимает Олег Веретенников (144). Форвард по два раза становился лучшим бомбардиром и ассистентом по итогам сезона национального первенства, в 2018 году он был признан лучшим футболистом по версии Российского футбольного союза.

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