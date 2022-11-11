Депутат назвал Роднину чемпионом по смене гражданства

Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков ответил на слова Ирины Родниной, которая ранее заявляла о том, что необходимо закрыть российские клубы из-за того, что они только тратят государственный бюджет.
«Роднина — классический представитель фигурного катания — чемпиона России по смене спортивного гражданства. Все фигуристы, как и футболисты, как и любой профессиональный спорт находятся на довольствии государства. Прямо или опосредованно, все мы понимаем, что у них нет финансовой состоятельности.
Поэтому ставя вопрос о способности профессиональных клубов и спортсменов самим зарабатывать, стоит рассмотреть все виды спорта», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в текущем сезоне российские клубы пропускают международные турниры по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такая же учесть коснулась сборную страны. Она из-за отстранения не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира, пропустит этот турнир, а также отбор к Евро--2024.