Депутат назвал Роднину чемпионом по смене гражданства

«Роднина — классический представитель фигурного катания — чемпиона России по смене спортивного гражданства. Все фигуристы, как и футболисты, как и любой профессиональный спорт находятся на довольствии государства. Прямо или опосредованно, все мы понимаем, что у них нет финансовой состоятельности.