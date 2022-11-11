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1 час назад

Депутат Терюшков жестко ответил Родниной, назвав ее чемпионом России по смене гражданства

Газета.Ruиещё 1

Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков ответил на слова Ирины Родниной, которая ранее заявляла о том, что необходимо закрыть российские клубы из-за того, что они только тратят государственный бюджет.

Депутат назвал Роднину чемпионом по смене гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Роднина — классический представитель фигурного катания — чемпиона России по смене спортивного гражданства. Все фигуристы, как и футболисты, как и любой профессиональный спорт находятся на довольствии государства. Прямо или опосредованно, все мы понимаем, что у них нет финансовой состоятельности.

Поэтому ставя вопрос о способности профессиональных клубов и спортсменов самим зарабатывать, стоит рассмотреть все виды спорта», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в текущем сезоне российские клубы пропускают международные турниры по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такая же учесть коснулась сборную страны. Она из-за отстранения не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира, пропустит этот турнир, а также отбор к Евро--2024.

Фигурное катание,Ирина Роднина,Роман Терюшков,УЕФА,Госдума,
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