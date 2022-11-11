Авербух раскритиковал соревнования взрослых фигуристок с юниорками

"Все равно не очень понимаю, когда юниорки соревнуются со взрослыми. Девочки-юниорки остаются юниорками. То, что они соревнуются со взрослыми, хорошо, но результат в этом случае не является действительным - победа юниоров над взрослыми фигуристами. Поэтому мы все равно должны понимать, что взрослые соревнуются со взрослыми, а юниоры - с юниорами", - сказал Авербух.