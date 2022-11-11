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1 час назад

Авербух заявил, что не понимает соревнование взрослых фигуристок с юниорками

ТАСС

Соревнование на этапах Гран-при России взрослых фигуристок со спортсменками, не достигшими возраста, установленного Международным союзом конькобежцев (ISU) для участия во взрослых турнирах, остается не совсем понятным явлением. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух.

Авербух раскритиковал соревнования взрослых фигуристок с юниорками
Фото: ТАССТАСС

На четвертом этапе Гран-при России, который пройдет в Москве с 11 по 13 ноября, выступят 15-летняя Софья Акатьева и 25-летняя Елизавета Туктамышева. В соответствии с правилами ISU, Акатьева не имеет права выступать на международных соревнованиях на взрослом уровне, однако может принимать участие во внутренних стартах.

"Все равно не очень понимаю, когда юниорки соревнуются со взрослыми. Девочки-юниорки остаются юниорками. То, что они соревнуются со взрослыми, хорошо, но результат в этом случае не является действительным - победа юниоров над взрослыми фигуристами. Поэтому мы все равно должны понимать, что взрослые соревнуются со взрослыми, а юниоры - с юниорами", - сказал Авербух.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. Также на счету Туктамышевой золото командного чемпионата мира 2021 года.

На счету Акатьевой две золотые медали этапов Гран-при среди юниоров. Также фигуристка дважды побеждала в финале Кубка России среди юниоров и дважды - на Первенстве России среди юниоров.

Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,Илья Авербух,
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