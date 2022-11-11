Квителашвили приостановил работу с Тутберидзе и переехал в Италию

Грузинский фигурист Морис Квителашвили приостановил работу с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе и переехал в Италию.

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Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Причиной приостановки сотрудничества стали проблемы с логистикой, вызванные обстановкой в мире. Решение принималось совместно с Тутберидзе.

В настоящее время Квителашвили работает в Энье с командой тренеров, в которую входит итальянский специалист Лоренцо Магри.