ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Квителашвили приостановил работу с Тутберидзе и переехал в Италию

Sports.ruиещё 3

Грузинский фигурист Морис Квителашвили приостановил работу с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе и переехал в Италию.

Квителашвили приостановил работу с Тутберидзе и переехал в Италию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Причиной приостановки сотрудничества стали проблемы с логистикой, вызванные обстановкой в мире. Решение принималось совместно с Тутберидзе.

В настоящее время Квителашвили работает в Энье с командой тренеров, в которую входит итальянский специалист Лоренцо Магри.

Квителашвили 27 лет. Он тренировался под руководством Тутберидзе на протяжении всей взрослой и юниорской карьеры. В 2020 году грузин завоевал бронзу чемпионата Европы, в 2022-м занял 4-е место на чемпионате мира.

Фигурное катание,Морис Квителашвили,Этери Тутберидзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители