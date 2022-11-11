Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России

Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в одиночном катании, пропустит чемпионат России. Об этом она сообщила ТАСС в пятницу.

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6 октября Косторная рассказала ТАСС, что ее выписали из больницы, где она проходила курс реабилитации после операции на бедре. Чемпионат России по фигурному катанию планируется провести с 20 по 25 декабря в Красноярске.

"На чемпионате России я не выступлю уже на 100, даже на 200 процентов, - сказала Косторная. - В планах на этот год пока только шоу и, возможно, новый турнир Федерации фигурного катания на коньках России по шоу-программам. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году".

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России анонсировала новый турнир по шоу-программам, в котором могут принять участие все известные спортсмены, в том числе и те, кто уже завершил карьеру. Турнир должен состояться 18-19 марта 2023 года.