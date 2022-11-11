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48 минут назад

Фигурист Квителашвили рассказал, почему покинул группу Тутберидзе и уехал в Италию

Газета.Ru

Морис Квителашвили, который покинул группу Этери Тутберидзе, рассказал, почему принял такое решение.

Фигурист Квителашвили объяснил свой уход от Тутберидзе и отъезд из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами. Возможно, какие-то моменты в тренировочном процессе будут еще меняться", - передает слова Квителашвили РИА Новости.

Квителашвили является бронзовым призером чемпионата Европы (2020) и Универсиады (2019). Он начал тренироваться под руководством Тутберидзе с 13-летнего возраста. С 2016 года выступает за Грузию. По состоянию на 10 октября 2022 года фигурист занимает 4-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Он дважды принимал участие в Олимпийских играх: в 2018 году он стал 24-м, а на прошедших в феврале Играх в Пекине занял 10-е место.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась об отъезде Мориса Квителашвили.

Фигурное катание,Алена Косторная,Александра Трусова,Морис Квителашвили,Этери Тутберидзе,Элизабет Турсынбаева,Алина Загитова,Евгения Медведева,Юлия Липницкая,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,Сергей Воронов,
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