Фигурист Квителашвили объяснил свой уход от Тутберидзе и отъезд из России

"Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами. Возможно, какие-то моменты в тренировочном процессе будут еще меняться", - передает слова Квителашвили РИА Новости.

Квителашвили является бронзовым призером чемпионата Европы (2020) и Универсиады (2019). Он начал тренироваться под руководством Тутберидзе с 13-летнего возраста. С 2016 года выступает за Грузию. По состоянию на 10 октября 2022 года фигурист занимает 4-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Он дважды принимал участие в Олимпийских играх: в 2018 году он стал 24-м, а на прошедших в феврале Играх в Пекине занял 10-е место.