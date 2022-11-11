Авербух отреагировал на отъезд ученика Тутберидзе из России

Хореограф Илья Авербух отреагировал на решение ученика заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Мориса Квителашвили уехать из России. Его цитирует РИА Новости.
«Морис — талантливый человек. Группа Этери Георгиевны дала ему очень и очень много. Но если он принял такое решение, значит, были причины», — рассказал Авербух.
Он добавил, что фигурист никогда не отличался стабильностью.
Об уходе Квителашвили из группы Тутберидзе и его переезде в Италию стало известно 11 ноября. Теперь 27-летний спортсмен, представляющий Грузию, работает с итальянским специалистом Лоренцо Магри в Энье.
На Олимпийских играх-2022 в Пекине Квителашвили занял десятое место. В ноябре 2021 года он стал победителем этапа серии Гран-при в Сочи. Наивысшее достижение фигуриста — бронза чемпионата Европы-2020. В его активе есть также бронза зимней Универсиады 2019 года.