Фигуристка Акатьева заявила, что не планирует сдаваться после неудачи на Гран-при

"Ощущаю, что у меня появилось еще больше желания выступать, чтобы исправить то, что сегодня не получилось. Наверное, была недоработка на тренировках, плюс началось волнение, в принципе оно есть всегда, буду стараться исправить ошибки, обсудим с тренерами, где они были. Этери Георгиевна [Тутберидзе] сказала, что надо сделать выводы и работать дальше, такое бывает - сдаваться нельзя, если есть неудачные прокаты, надо идти вперед", - сказала Акатьева.