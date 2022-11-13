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32 минуты назад

Фигуристка Акатьева заявила, что не планирует сдаваться после неудачи на Гран-при в Москве

ТАССиещё 1

Софья Акатьева не будет сдаваться после ошибок, допущенных в произвольной программе на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Об этом Акатьева рассказала журналистам в воскресенье.

Фигуристка Акатьева заявила, что не планирует сдаваться после неудачи на Гран-при
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В воскресенье Акатьева несколько раз упала в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве и заняла итоговое третье место.

"Ощущаю, что у меня появилось еще больше желания выступать, чтобы исправить то, что сегодня не получилось. Наверное, была недоработка на тренировках, плюс началось волнение, в принципе оно есть всегда, буду стараться исправить ошибки, обсудим с тренерами, где они были. Этери Георгиевна [Тутберидзе] сказала, что надо сделать выводы и работать дальше, такое бывает - сдаваться нельзя, если есть неудачные прокаты, надо идти вперед", - сказала Акатьева.

Акатьевой 15 лет, на ее счету две золотые медали этапов Гран-при среди юниоров. Также фигуристка дважды побеждала в финале Кубка России среди юниоров и дважды - на первенстве России среди юниоров.

Фигурное катание,
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