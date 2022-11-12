Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Елизавета Туктамышева захватила лидерство в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве. Об этом сообщает «Чемпионат».

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По итогам первого дня соревнований спортсменка показала лучший результат - 84,05 балла. Елизавета чисто исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц - тройной тулуп и тройной флип.

Второе место заняла Софья Акатьева, без помарок исполнившая тройной аксель. Она набрала 83,39 балла. На третьей позиции Софья Муравьева с 82,24 балла.

Завтра, 13 ноября фигуристки выступят в произвольной программе.

Заслуженный тренер ССР Татьяна Тарасова отметила, что фигуристки хорошо катались и на них «очень приятно смотреть».