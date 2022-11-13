Экс-фигурист Плющенко снова критически высказался в адрес Ягудина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что победитель Игр-2002 Алексей Ягудин не является для него конкурентом.

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«Почему Ягудин постоянно со мной соревнуется? А я откуда знаю? Спросите его. Кто круче по спортивным показателям? Да вы «Википедию» посмотрите. Он мой конкурент? Нет, конечно», — передает слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

В октябре Ягудин и Плющенко, которые соперничали еще во время спортивной карьеры, устроили заочную перепалку в социальных сетях, которая продолжалась несколько дней.

Конфликт двух легендарных фигуристов начался после того, как Плющенко в интервью на вопрос о возможном сражении с Ягудиным в рамках шоу-турнира заявил, что тот не умеет кататься и должен «сидеть и продолжать комментировать».

В спор бывших спортсменов вмешались также известные тренеры и чемпионы, такие как Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, Ирина Роднина и многие другие.

Ранее российский фигурист, продюсер и хореограф шоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался об итогах короткой программы на четвертом этапе Гран-при России в Москве.