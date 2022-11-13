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24 минуты назад

Плющенко заявил, что Ягудин не является для него конкурентом

Газета.Ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что победитель Игр-2002 Алексей Ягудин не является для него конкурентом.

Экс-фигурист Плющенко снова критически высказался в адрес Ягудина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Почему Ягудин постоянно со мной соревнуется? А я откуда знаю? Спросите его. Кто круче по спортивным показателям? Да вы «Википедию» посмотрите. Он мой конкурент? Нет, конечно», — передает слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

В октябре Ягудин и Плющенко, которые соперничали еще во время спортивной карьеры, устроили заочную перепалку в социальных сетях, которая продолжалась несколько дней.

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Конфликт двух легендарных фигуристов начался после того, как Плющенко в интервью на вопрос о возможном сражении с Ягудиным в рамках шоу-турнира заявил, что тот не умеет кататься и должен «сидеть и продолжать комментировать».

В спор бывших спортсменов вмешались также известные тренеры и чемпионы, такие как Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, Ирина Роднина и многие другие.

Ранее российский фигурист, продюсер и хореограф шоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался об итогах короткой программы на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Лидером после короткой программы стал Михаил Коляда (102,68 балла). На втором месте расположился Петр Гуменник. У него 94,85 балла. На третьем месте идет Евгений Семененко (88,75 балла).

Фигурное катание,Петр Гуменник,Евгений Семененко,Михаил Коляда,Алексей Ягудин,Алексей Мишин,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Илья Авербух,Евгений Плющенко,
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