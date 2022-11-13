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1 час назад

Софья Муравьева заявила два тройных акселя в произвольную программу на четвертом этапе Гран-при России

Матч ТВиещё 3

Фигуристка Софья Муравьева заявила два тройных акселя в произвольную программу на четвертом этапе Гран при России, который проходит в Москве.

Софья Муравьева заявила два тройных акселя в программу на Гран-при России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ученица Евгения Плющенко в произвольной программе на четвертом этапе Гран при России планирует исполнить следующие элементы: каскад тройной аксель двойной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц тройной тулуп, каскад тройной флип ойлер тройной сальхов, тройной лутц.

После короткой программы 16 летняя Муравьева занимает третье место с результатом 82,24 балла.

Фигурное катание,Евгений Плющенко,
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