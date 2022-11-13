Трусова поделилась эмоциями от полета с Кондратюком на шоу Плющенко

«Это было очень интересно и незабываемо! Большое спасибо Никите Михайлову за постановку этого потрясающего номера! Отдельные слова благодарности Филиппу Киркорову за то, что согласился петь вживую! И, конечно, спасибо Марку. Без него ничего бы не получилось! Никогда не была настолько счастлива во время выступления. Спасибо всем большое за поддержку», — написала Трусова в своем Telegram-канале.