Трусова поделилась эмоциями от полета с Кондратюком на шоу Плющенко

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова поделилась эмоциями от шоу Евгения Плющенко, в котором она вместе с Марком Кондратюком исполнила номер под песню Филиппа Киркорова «Полетели».
«Это было очень интересно и незабываемо! Большое спасибо Никите Михайлову за постановку этого потрясающего номера! Отдельные слова благодарности Филиппу Киркорову за то, что согласился петь вживую! И, конечно, спасибо Марку. Без него ничего бы не получилось! Никогда не была настолько счастлива во время выступления. Спасибо всем большое за поддержку», — написала Трусова в своем Telegram-канале.
Трусова и Кондратюк исполнили опасный номер с полетами на высоте на цирковой лонже.
О том, что спортсмены состоят в отношениях, стало известно весной 2022 года после того, как они начали выкладывать совместные фотографии из отпуска. Теперь фигуристы тренируются у одного специалиста — Светланы Соколовской. Трусова перешла в ее группу после контрольных прокатов сборной России, во второй раз покинув тренерский штаб Этери Тутберидзе.
Трусова выигрывала бронзу на чемпионате мира и дважды становилась третьей на чемпионате Европы, а Кондратюк стал открытием прошлого сезона: завоевал золото чемпионатов России и Европы.