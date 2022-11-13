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1 час назад

Фигуристка Акопова пройдет обследование в Москве после снятия с Гран-при

ТАСС

Фигуристка Карина Акопова, выступающая в парном катании с Никитой Рахманиным, останется на обследование в Москве после снятия с четвертого этапа Гран-при России. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал тренер спортсменов Федор Климов.

Фигуристка Акопова пройдет обследование после снятия с Гран-при
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В воскресенье Акопова и Рахманин приняли решение сняться с соревнований перед произвольной программой на четвертом этапе Гран-при России в Москве из-за травмы партнерши.

"На разминке у Карины прихватило спину, пришлось сняться. Эта травма ее уже беспокоила, произошло обострение, - сказал Климов. - Карина остается в Москве для прохождения обследования и лечения".

Акоповой 19 лет, Рахманину 23 года, пара тренируется в Сочи под руководством олимпийского чемпиона 2014 года в командном турнире Климова. На чемпионате России в декабре 2021 года фигуристы заняли шестое место.

Фигурное катание,Федор Климов,
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