Фигуристка Акопова пройдет обследование после снятия с Гран-при

Фигуристка Карина Акопова, выступающая в парном катании с Никитой Рахманиным, останется на обследование в Москве после снятия с четвертого этапа Гран-при России. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал тренер спортсменов Федор Климов.

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В воскресенье Акопова и Рахманин приняли решение сняться с соревнований перед произвольной программой на четвертом этапе Гран-при России в Москве из-за травмы партнерши.

"На разминке у Карины прихватило спину, пришлось сняться. Эта травма ее уже беспокоила, произошло обострение, - сказал Климов. - Карина остается в Москве для прохождения обследования и лечения".