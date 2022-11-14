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11 минут назад

Тарасова назвала главную конкурентку Валиевой

Никита Бородкин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Елизавета Туктамышева может составить конкуренцию Александре Трусовой и Камиле Валиевой в борьбе за звание лучшей фигуристки России. Об этом сообщает «РБК Спорт».

Тарасова назвала главную конкурентку Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Туктамышева выиграла четвертый этап Гран-при России, который прошел в Москве. Она опередила Софью Муравьеву и Софью Акатьеву — они заняли второе и третье место соответственно.

«Сегодняшняя победа Туктамышевой абсолютно по делу, тут другого мнения быть не может. Это высококлассная отличная фигуристка, все очевидно. Если она сможет сохранить такую форму, то по-любому сможет побороться с Валиевой и Трусовой за звание лучшей фигуристки России», — заявила Тарасова.

Отметим, что для Туктамышевой удалось взять первый этап Гран-при в текущем сезоне. 25-летняя спортсменка в 2015 году занимала первое место на чемпионате мира и Европы, а также второе место на ЧМ-2021. На Олимпийские игры 2022 года в Пекине ей отобраться не удалось

Фигурное катание,Александра Трусова,Елизавета Туктамышева,Татьяна Тарасова,
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