Тарасова посоветовала не думать о том, сколько еще будет кататься Туктамышева

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» посоветовала не думать о том, сколько чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева еще будет выступать на серьезном уровне.
Туктамышева, которой в декабре исполнится 26 лет, одержала победу на четвертом этапе Гран при России в Москве, набрав по итогам двух программ 234,63 балла. Второе место заняла 16 летняя Софья Муравьева (230,56 балла), третье — 15 летняя Софья Акатьева (225,37).
— Мне катание Туктамышевой понравилось вчера, она молодец. Что касается остальных девочек, Сони Муравьевой и Сони Акатьевой, то тоже хорошо катались девочки, очень здорово.
Зачем мне думать о том, сколько Лиза еще сможет поддерживать такой уровень? И вам не советую. Сколько она сможет, столько и будет выступать. Об этом надо спрашивать ее и ее тренера, — сказала Тарасова «Матч ТВ».
Туктамышева в 2021 году завоевала серебро чемпионата мира.