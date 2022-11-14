Тарасова посоветовала не думать о том, сколько еще будет кататься Туктамышева

— Мне катание Туктамышевой понравилось вчера, она молодец. Что касается остальных девочек, Сони Муравьевой и Сони Акатьевой, то тоже хорошо катались девочки, очень здорово.



Зачем мне думать о том, сколько Лиза еще сможет поддерживать такой уровень? И вам не советую. Сколько она сможет, столько и будет выступать. Об этом надо спрашивать ее и ее тренера, — сказала Тарасова «Матч ТВ».